شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. نهضة بركان ينهى طموحات المصرى فى الكونفدرالية من ربع النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع النادى المصرى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائى على يد نهضة بركان المغربى، حيث فاز المصرى فى ذهاب هذا الدور بنتيجة 2 / 1 بالإسكندرية، قبل أن يخسر فى مدينة بركان المغربية بهدف نظيف، ليتأهل الفريق المغربى لنصف النهائى بنتيجة المباراتين 2/2، بفارق الهدف الذى أحرزه خارج أرضه.

وتعد هذه المرة الثانية التى يقصى فيها نهضة بركان فريق المصرى من الدور ربع النهائى للبطولة، حيث التقى النادى المصرى مع نظيره نهضة بركان المغربى فى كأس الكونفدرالية الأفريقية خلال 6 مباريات سابقة، فاز المصرى فى مباراتين وخسر مباراتين، وحسم التعادل مواجهتين.

وسجل لاعبو النادى المصرى 5 أهداف فى شباك نهضة بركان، فيما أحرز لاعبو الفريق المغربى 5 أهداف فى شباك المصرى.

دور المجموعات نسخة 2018

التقى النادى المصرى بنهضة بركان لأول مرة، وذلك فى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية، وانتهت المباراة الأولى بالتعادل بدون أهداف، بينما حقق المصري الفوز في المباراة الثانية بهدف نظيف سجله إسلام عيسى، وتأهل المصري في نهاية دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 12 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نهضة بركان الذي كان قد تصدر المجموعة.

ربع نهائى نسخة 2020

تجددت المواجهات بين الفريقين في ربع نهائي كأس الكونفدرالية نسخة 2020، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدفين لكل فريق، بينما حقق نهضة بركان الفوز في مباراة الإياب على ملعبه بهدف نظيف ليتأهل إلى دور نصف النهائي، وتوج نهضة بركان بطلا لتلك النسخة بعد الفوز على بيراميدز في المباراة النهائية بهدف دون مقابل.

ربع نهائى النسخة الحالية

فاز المصري في مباراة الذهاب بالإسكندرية بصعوبة بالغة بنتيجة 2 / 1، في لقاء استكمله الفريق البورسعيدي بـ 9 لاعبين بعد تعرض لاعبين للطرد خلال المباراة، وخسر المصرى فى مباراة العودة بالمغرب بهدف نظيف.