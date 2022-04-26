شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول برفقة زوجته وعائلته فى نزهة بأجواء رمضانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مريم زينى، زوجة لاعب كرة القدم الدولى التونسى على معلول، نجم النادى الأهلى، عن صور برفقته وأفراد عائلته فى أجواء رمضانية، حيث ظهر معلول برفقة زوجته فى أحد المطاعم، والتقط الثنائى عددا من الصور، كما ظهر نجم النادى الأهلى، فى صورة أخرى برفقة شقيقته وأفراد من عائلته.



اللاعب علي معلول وزوجته



علي معلول برفقة زوجته



علي معلول برفقة عائلته



علي معلول وزوجته

وعلى جانب آخر، كان على معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، وجه التهنئة لزملائه والجهاز الفنى على التأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وأشاد معلول بالأداء والروح القتالية التي ظهر عليها لاعبو الأهلي طوال الـ90 دقيقة في لقاء الرجاء المغربى، واستحقوا التأهل وتخطي دور الثمانية عن جدارة.

واعتذر معلول لزملائه وجماهير الأهلي عن الإخفاق في تسجيل ركلة الجزاء التي سددها في اللقاء، وشدد معلول على أن المراحل القادمة من منافسات البطولة سوف تزداد صعوبة، ولكنه وزملاءه لديهم مزيد من الحافز لمواصلة المسيرة والحفاظ على اللقب، لإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل الإيجابي أمام الرجاء المغربي على ملعبه، بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالمغرب.