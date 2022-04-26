شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قانون اللعبة.. البادل هى رياضة من رياضات المضرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البادل هى رياضة من رياضات المضرب، تختلف عن رياضة التنس الأرضى المعروفة فى الولايات المتحدة وكندا، وعادةً ما تُلعب البادل بشكل زوجى فى ملعب مُغلق بنحو 25% أصغر من حجم ملعب التنس. تَكمن الاختلافات الرئيسية فى أنَّ الملعب به جدران ويمكن لعب الكرات عليها كما في لعبة الإسكواش ، ويجب أن يكون ارتفاع الكرة أثناء اللعب عند مستوى الخصر أو أقل منه.

الشكل العام للعبة

يتم لعب البادل فى شكل مزدوج

التسجيل

يستخدم بادل نفس نظام التسجيل مثل التنس.

الخدمات

فيما يتعلق بالإرسال تطبق القواعد الآتية:

فى لعبة بادل، تبدأ كل لعبة بإرسال الإرسال إلى ملعب الخصم بشكل قطرى مشابه للتنس.

اللاعب يجب أن يسمح للكرة أن ترتد مرة واحدة قبل ضربه ويجب ضرب الكرة تحت مستوى الخصر.

يجب أن يبقى المرسل قدمًا واحدة على الأقل على الأرض عند الضرب.

قد لا تلمس أقدام اللاعب أو تعبر خط الخدمة أثناء الإرسال.

مسموح تلامس الكرة مع الشبكة في المنتصف

يجب أن تهبط كرة الإرسال في مربع الإرسال الخاص بالخصم.

إذا قفزت الكرة في مربع الإرسال وضربت الجدار الجانبي أو الخلفي ، فهذا يعد إرسالًا صالحًا ويجب أن يلعبه اللاعب المنافس.

إذا اصطدمت الكرة بالشبكة ثم ارتدت في مربع الإرسال وضربت الجدار الجانبي أو الخلفي ، فهذه كرة يجب أن تعاد.

إذا هبطت الكرة في مربع الإرسال وصدمت السياج السلكي ، فإنها تعتبر خطأ.

إذا اصطدمت الكرة بالشبكة ثم هبطت في مربع الإرسال وصدمت السياج السلكي ، فإنها تعتبر خطأ.

فى لعبة بادل - كما فى التنس - تحصل على إرسال ثان.

ما هو المتاح

مسموح بكل مما يلى:

يتم اخذ الخطوط في الاعتبار فقط أثناء الإرسال الأول.

خلاف ذلك ، فهى ليست عاملاً فى تحديد نتيجة كل نقطة فى اللعبة.

يُسمح لجميع اللاعبين بلعب الكرة من أى جدار على جانبهم من الملعب.

غير مسموح بكل مما يلي

يتم احتساب نقطه للخصم اذا:

ارتدت الكرة مرتين في أي منطقة على الجانب الخاص بك من الملعب.

أن تضرب الكرة أنت أو زميلك في الفريق أثناء اللعب.

أن تصطدم الكرة بالسياج السلكي أو الأعمدة أو أي تركيبات أخرى قبل تجاوز الشبكة أو الهبوط في ملعب الخصم.

اذا اصطدمت الكرة بالسياج السلكي أو الجدران قبل أن ترتد على جانب الخصم من الملعب.

التسديدات الهوائية

يمكن لأى لاعب إخراج الكرة من الهواء باستثناء الإرسال الأولى وعودة الإرسال.