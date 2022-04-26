شكرا لقرائتكم خبر عن عودة "الهانى" و"وبيكهام" ثنائى سموحة أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مباراة فاركو وسموحة المقرر لها الجمعة المقبل التاسعة والنصف مساء على استاد الإسكندرية عودة الحارس الهانى سليمان إلى حراسة مرمى سموحة ومدافع الفريق أحمد بيكهام، والذى غاب عن مباراة المقاصة للإيقاف.

ويعتبر الثنائى من الركائز الأساسية للفريق، والتى يعتمد عليها أحمد سامى فى اختيار التشكيل.

ويستمر غياب مدافع الفريق خالد عبد الفتاح عن مباراة فاركو، حيث أثبتت الأشعة أن اللاعب يعانى من مزق فى السمانة وسيغيب عن المباريات مدة لا تقل عن 10 أيام سيحتاج إلى راحة سلبية ثم فترة علاج وجلسات.

ويعود الفريق إلى التدريبات الجماعية بدون راحة مساء اليوم فى العاشرة مساء للاستعداد لمباراة فاركو، وطلب أحمد سامى المدير الفنى من الجهاز الإدارى تجهيز مباراتى فاركو والمقاولون وفاركو والمحلة الأخيرة.

وطالب سامى اللاعبين بغلق صفحة المقاصة والتركيز سريعا فى مباراة فاركو، والتى أكد أنها لن تكون سهلة، وأوضح أن الفوز وحده هو الذى يضمن الاحتفاظ بالمركز الرابع على اعتبار أن جميع الفرق تسعى للمربع الذهبى.