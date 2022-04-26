شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى يوافق على انضمام 6 لاعبين لقائمة فريق الشباب ضد المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، على انضمام سداسى الفريق إلى قائمة الشباب استعدادًا لملاقاة غزل المحلة مساء اليوم على ملعب الأخير بمحافظة الغربية، ضمن منافسات دورى الجمهورية.

وضم عاطف عبد العزيز، المدير الفنى لشباب الدراويش، إلى قائمته كلا من شادى ماهر وعبد الله محمد ومروان حمدي وحازم مرسى وأبو بكر حمزه الجمل وخالد النبريصي، بعدما خرجوا من قائمة الفريق الأول خلال مواجهة إنبي والمقرر إقامتها مساء اليوم على ملعب الإسماعيلية فى إطار مسابقة الدوري العام.

وضمت قائمة الشباب 20 لاعبًا وهم محمد طارق ومحمد عبد الفتاح فى حراسة المرمي ومحسن الحجف ونادر فرج وعلاء ياسر ومحمد وجدي وأحمد عبد الوهاب ومحمد زيدان ومحمود ماهر الجزار وعبد الله السعيد ومحمد البحيري ومحمد أكرم ورامي حاتم وأحمد أيمن الصغير وشادي ماهر وعبد الله محمد ومروان حمدي وحازم مرسي وأبو بكر حمزه الجمل وخالد النبريصي.

ويقود فريق الإسماعيلي فنيًا أحمد قناوى مشرفًا وعاطف عبد العزيز مديرًا فنيًا وأحمد لطفى وعلى جمعه مدربين وسيد عزازى مدربًا لحراس المرمي ومحمد صالح إداريًا وباسم فتحي أخصائيًا للعلاج الطبيعي.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، قائمة لاعبيه لملاقاة إنبي، على ملعبه بالإسماعيلية مساء الثلاثاء ضمن الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري العام.

وعاد إلى قائمة الدراويش جان موريل صانع ألعاب الفريق الذى غاب عن مواجهة إيسترن كومباني الماضية، بينما استمر خروج باهر المحمدي ومحمود عبد العاطي دونجا اللذان تعرضا للإصابة بعد لقاء الاتحاد السكندري.

وضمت القائمة 24 لاعبًا وهم محمد فوزي وأحمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان في حراسة المرمي وعصام صبحي ومحمد بيومي ومحمد هاشم ومحمد نصر وعمرو الحلواني في خط الدفاع وعمر الوحش وعماد حمدي ومحمد عادل ومحمد مخلوف ومحمد بن خماسة ومحمد عبد السميع وحسن ياسين وأحمد مصطفي ومحمد الشامي وأحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدي وسايكو كونتيه ومدحت فقوسه وجان موريل في خط الوسط ووجيه عبد الحكيم ودييجو فرناندو في خط الهجوم.