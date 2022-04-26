شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقدم إيهاب جلال مدرب المنتخب الجديد لوسائل الإعلام بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، مؤتمرا صحفيا عقب إجازة عيد الفطر المبارك لتقديم إيهاب جلال المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر وجهازه المعاون لوسائل الاعلام.

ويعقد اتحاد الكرة جلسة مع إيهاب جلال، خلال الساعات المقبلة، من أجل توقيع العقود والاستقرار على جهازه المعاون قبل الإعلان بشكل رسمى بعد إجازة لعيد.

وبدأ مجلس إدارة اتحاد الكرة الترتيب لمباراة ودية لمنتخب مصر الأول فى شهر يونيو المقبل، قبل خوض المباريات الرسمية فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار 2023، حيث يفتتح منتخب مصر مشواره فى التصفيات بمواجهة غينيا فى يونيو المقبل.

وفيما يلى نستعرض مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا:

الجولة الأولى والثانية ستقام خلال الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو 2022

الجولة الأولى

مصر ضد غينيا.. (القاهرة)

الجولة الثانية

مصر ضد إثيوبيا.. (إثيوبيا)

الجولة الثالثة والرابعة ستقام خلال الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر 2022

الجولة الثالثة

مصر ضد مالاوي (القاهرة)

الجولة الرابعة

مصر ضد مالاوى (مالاوى)

الجولة الخامسة والسادسة ستقام خلال الفترة من 20 حتى 28 مارس 2023

الجولة الخامسة

مصر ضد غينيا.. (غينيا)

الجولة السادسة

مصر ضد إثيوبيا.. (القاهرة)