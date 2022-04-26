شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة مجمعة سوبر رجال اليد بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن إقامة الدورة المجمعة لتحديد بطل سوبر الرجال لموسم 2021/200 بدون جمهور.

وقال عبد المنعم، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن الحضور يقتصر على أعضاء مجلس إدارة الأندية المتبارية فقط والأجهزة الفنية والإدارية لكل فريق.

وتنطلق، اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة السوبر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر على مدار 3 أيام.

تشهد الجولة الأولى مواجهة بين الأهلى مع هليوبوليس و الزمالك مع سبورتنج، بينما تتشهد جولة غدا مواجهات بين كل من سبورتنج مع الأهلى وهليوبوليس مع الزمالك، بينما تختتم المنافسة بلقائى، هليوبوليس مع سبورتنج و الزمالك مع الأهلى.

وتنطلق المرحلة النهائية من بطولة دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 يوم 28 أبريل الجارى، وتستمر لمدة 3 أيام على صالة سيتى كلوب السلام.

وتأهلت إلى المربع الذهبى فرق سيدات الأهلى والزمالك وسبورتنج والشمس لتحديد بطل هذا الموسم.

من ناحية أخرى يستضيف نادى سيتى كلوب كفر الشيخ نهائى كأس مصر لشباب كرة اليد بين البنك الأهلى مع الطيران لتحديد البطل، وسبورتنج مع الزمالك لتحديد صاحب المركز الثالث، وذلك يوم 3 مايو المقبل.