شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الإسماعيلى فى 32 مباراة أمام إنبى قبل صدام الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل نادى الإسماعيلى فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء فريق إنبى باستاد الإسماعيلية، فى إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويدخل الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث حقق الدراويش فوزا مهما على إيسترن كومبانى بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية، فيما تعادل إنبى مع طلائع الجيش بهدف لمثله فى نفس الجولة.

ولعب الإسماعيلى 32 مباراة أمام إنبى منذ صعوده للدورى موسم 2002 - 2003، فاز 10 تعادل 13 خسر 9، له 35 هدفًا عليه 38 هدفًا، كلين شيت 6 مباريات.

على ملعب الإسماعيلى فاز 8 تعادل 6 خسر 2 له 25 هدفًا عليه 18 هدفًا كلين شيت 3 مباريات

على ملعب إنبى فاز 2 تعادل 7 خسر 7 له 10 أهداف عليه 20 هدفًا كلين شيت 3 مباريات.

أهداف الإسماعيلى جاءت عن طريق 21 لاعبًا .. أحمد سمير فرج 4 أهداف، ومحمد محسن أبو جريشة وعبد الله السعيد 3 أهداف لكلا منهما، ومحمد صلاح أبو جريشة ومصطفى كريم وحسنى عبد ربه ومروان محسن ومحمد فتحى وكريستوفر مندوجا وشكري نجيب هدفين لكلا منهم، سيد معوض وأحمد فتحى وسولمون ومعتصم سالم ومحمد حمص ومحمد فضل وعبد الله الشحات ومحمود متولى وريتشارد بافور وعماد حمدى ومحمد الشامى هدفًا لكل منهم.

ويحتل الإسماعيلى المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة جمعها من 14 مباراة ويتبقى له مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 5 مواجهات وخسر 7 لقاءات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلوا 17 هدفا.

وفى المقابل، يأمل حلمى طولان فى استعادة الانتصارات والعودة بالثلاث نقاط من الإسماعيلية أو نقطة التعادل على أقل تقدير، من أجل تحسين وضعية الفريق في جدول الدورى، حيث يحتل إنبى المركز الثانى عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 16 نقطة جمعها من 14 مباراة ويتبقى له مباراة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 13 هدفا واستقبلوا 17 هدفا.