برشلونة يعلن تجديد عقد مدافعه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أعلن نادي برشلونة تجديد عقد مدافعه الأروجواياني رونالد أراوخو 4 سنوات، ليمتد حتى صيف 2026.

وقال برشلونة في بيان رسمي إنه توصل لاتفاق مع أراوخو على تجديد عقده حتى 2026، على أن يتضمن العقد الجديد شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو.

ومن المقرر أن يتم توقيع العقد الجديد يوم الجمعة المقبل في ملعب "كامب نو" بحضور خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني.

جدير بالذكر أن أراوخو (23 عاما) انضم إلى برشلونة في 2018 قادما من بوسطن ريفيرا الأوروجواياني، ولعب لفترة مع الفريق الرديف قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في 2020.

وشارك المدافع الشاب في 39 مباراة مع برشلونة هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف.