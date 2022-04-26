محمد صلاح يكشف هدفه مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أكد محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول، أنه يريد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا مرة أخرى مع الفريق، مشيرا إلى أنه يتحسن في المستوى بمرور الوقت.

وقال صلاح في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "أريد أن ينتابني شعور الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى، كان الأمر لا يُصدق ولهذا السبب أريد الفوز باللقب مجددا مع ليفربول".

وكان صلاح توج مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019، وبالدوري الإنجليزي في الموسم التالي.

وأضاف صلاح: "أريد التتويج بدوري الأبطال والدوري الإنجليزي مرة أخرى، هذا هو هدفي مع الفريق الآن".

وتابع: "أعتقد أنني أتحسن، في الموسم قبل الماضي سجلت 19 هدفا وصنعت أهداف 10 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي موسمي الأول أيضا صنعت 10 أهداف، أحاول دائما تسجيل الأهداف وصناعتها".

وأتم: "هذا هو أسلوب لعبي وفي الموسم الحالي أشعر بتحسن كبير، أهم شيء هو مساعدة الفريق على الفوز بالألقاب وأنا أحاول القيام بذلك".

جدير بالذكر أن صلاح سجل 30 هدفا في 43 مباراة مع ليفربول هذا الموسم بمختلف المسابقات، ويحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا في 31 لقاء.

ويحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر، فيما ضرب "الريدز" موعدا مع فياريال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.