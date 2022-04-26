مصدر لمصراوي: الأهلي يلعب مباراتيه المقبلتين في الدوري بحكام مصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: عبد الحكيم طه

علم يلا كورة أن الأهلي سيلعب مباراتيه المقبلتين في دوري we المصري، أمام طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا، بحكام مصريين.

وكان الأهلي قدّم طلبا رسميا لاتحاد الكرة بإسناد مبارياته المقبلة في الدوري لحكام أجانب من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى (الإنجليزي - الإسباني - الألماني - الإيطالي - الفرنسي)، على أن يتحمل النادي الأحمر تكلفة استقدامهم.

وأكد اتحاد الكرة في خطابه إلى الأهلي اعتذار الاتحادات الأوروبية المذكورة عن عدم إيفاد حكام أجانب لإدارة مباراتي الأهلي مع كل من طلائع الجيش وسيراميكا، بسبب انشغال حكام تلك الدول في الوقت الحالي بإدارة مسابقاتهم المحلية والتي وصلت لأدوارها النهائية.

وأوضح اتحاد الكرة، أن اعتذار مؤقت وليس دائم، ويُمكن معاودة التواصل معهم مرة ثانية للاستعانة بحكامهم.

وقال مصدر مسؤول -رفض الكشف عن هويته- في تصريحات لمصراوي إن الأهلي سيلعب المباراتين المقبلتين بحكام مصريين بسبب تعذر الاتفاق مع الحكام الأجانب من الدوريات الكبرى، فضلا عن ضيق الوقت.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع طلائع الجيش في الجولة 16 من الدوري غدا الأربعاء، فيما يواجه سيراميكا يوم السبت المقبل.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل وصافة ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة من 12 مباراة، بفارق 4 نقاط خلف الزمالك صاحب الصدارة، الذي لعب 15 لقاء.