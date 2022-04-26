التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يحل ريال مدريد الإسباني ضيفًا على نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي حجز مقعده في نصف نهائي الأبطال بعدما أطاح بأتلتيكو مدريد الإسباني في الدور ربع النهائي بالفوز ذهابا بهدف دون رد ثم التعادل سلبيا في لقاء الإياب، أما ريال مدريد فحقق الفوز على تشيلسي بنتيجة 5-4 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

ويفتقد بيب جوارديولا مدرب "بلو سكاي" في مباراة اليوم أكثر من عنصر أساسي بين صفوف الفريق حيث تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق كايل ووكر بالمباراة، بينما يعاني جون ستونز من إصابة، أما جواو كانسيلو فسيغيب لتراكم البطاقات.

سيتي سيواجه صعوبة اليوم في مركز الظهير الأيمن، نظرا لغياب ووكر وكانسيلو، ولا يمتلك جوارديولا أي لاعب يمكنه شغل مركز الظهير الأيمن في الوقت الحالي، لذلك عليه اختيار لاعب لتجربته في هذا المركز للمرة الأولى أمام ريال مدريد.

على الجانب الآخر، أثار كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الشكوك حول مشاركة الثنائي ديفيد ألابا وكاسيميرو، لكن في الوقت ذاته أكد على جاهزية فيرلاند ميندي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ناثان آكي، إيمريك لابورت، روبن دياز، زينيتشينكو.

خط الوسط: برناردو سيلفا، رودريجو هيرنانديز، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: رياض محرز، رحيم سترلينج، فيل فودين.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفخال، إيدير ميليتاو، ناتشو، مارسيلو.

خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، كامافينجا.

خط الهجوم: فيدي فالفيردي، كريم بنزيما، فينسيوس جونيور.