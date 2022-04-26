تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم إقامة عدة مباريات قوية على المستويين المحلي والأوروبي اليوم الثلاثاء.

في دوري أبطال أوروبا يحل ريال مدريد ضيفا على مانشستر سيتي، في ذهاب الدور نصف النهائي.

فيما تقام 3 مباريات في الجولة 16 من دوري we المصري بين الإسماعيلي وإنبي، والبنك الأهلي ضد إيسترن كومباني، والمقاولون العرب أمام الاتحاد.

"الخليج 365" يستعرض فيما يلي جدول مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة.

9.30 مساء.. الإسماعيلي وإنبي.. قنوات أون تايم سبورتس.

9.30 مساء.. البنك الأهلي وإيسترن كومباني.. قنوات أون تايم سبورتس.

9.30 مساء.. المقاولون العرب والاتحاد.. قنوات أون تايم سبورتس.

دوري أبطال أوروبا:

9 مساء.. مانشستر سيتي وريال مدريد.. beIN Sports 1 HD Premium