الشارقة - اميمة ياسر - مازالت تصريحات محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق حول مباراة مصر والسنغال تثير كثير من الجدل خاصة وانه مازال مصرا على أن المباراة سوف تعاد وأن الأمر فقط مسألة وقت وهناك قرار مرتقب من المحكمة الدولية "وفق تصريحاته" بهذا الشأن.

وشدد فرج عامر، على أن الاتحاد السنغالي ارتكب جريمة في هذه المباراة كاشفا عن وجود تواطؤ من الكاف لطمس الحقائق والتغطية علي الجرائم والافعال المشينة التي ارتكبت خلال المباراة جاء ذلك في تصريحات له علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك .

واضاف رئيس نادي سموحة السابق قائلا: الاعلام البريطاني هو المهتم الأول بفضيحة مباراة السنغال ومصر في داكار ومتحفز للكاف بسبب سيطرة السنغال على الكاف ومحاولة طمس الحقائق وإخفاء الجرائم التي ارتكبها الاتحاد السنغالي في هذه المباراة ، والتي أكدت عليها قبل ذلك .

وتابع فرج عامر تصريحاته على الفيس بوك : ومازلت أؤكد على أن إعادة مباراة السنغال ومصر مسألة وقت وقرار مرتقب من المحكمة الدولية ، وعدد كبير من الفيديوهات التي تؤكد ترتيب الاتحاد السنغالي لهذه الأفعال المشينة مسبقا والاستعانة بشركات دفعت لها مبالغ مالية من أجل ترويع لاعبي مصر وبث الرعب في قلوبهم والبصق عليهم ومحاولة الاعتداء عليهم وبالأخص محمد صلاح ، القصة طويلة ومتشعبة جدا .

وأردف عامر: محمد صلاح دوره خارج الملعب أهم من داخل الملعب، خاصة في قضية مباراة السنغال ومصر، بدونه لم يكن يهتم الإعلام الأوروبي وبالأخص البريطاني المتعاطف معنا بسبب محمد صلاح والإحباط الذي انتابه بعد هزيمتنا من السنغال بفعل فاعل.