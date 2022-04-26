شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام أجنبى لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك بالدور الثانى للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على استقدام طاقم حكام أجنبى لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدور الثانى من عمر الدورى المصرى، على أن تتم مخاطبة عدة اتحادات أوروبية لترشيح طاقم تحكيم لإدارة المباراة.

وتعلن، اليوم الثلاثاء، رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، جدول مباريات مسابقة الدورى العام حتى شهر يونيو المقبل، وكذلك مؤجلات الأهلى والمصرى وبيراميدز بسبب ارتباطاتهم الأفريقية فى الفترة الأخيرة.

وقال عامر حسين عضو اتحاد الكرة ورابطة الأندية والمشرف على المسابقات إنه سيتم الإعلان اليوم الثلاثاء عن مواعيد المباريات المتبقية مع وضع عدة احتمالات للأهلى، وفقا لموقفه من التأهل إلى المباراة النهائية فى دورى أبطال أفريقيا".

من ناحية أخرى، يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، مؤتمرا صحفيا عقب إجازة عيد الفطر المبارك لتقديم إيهاب جلال المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر وجهازه المعاون لوسائل الإعلام.

ويعقد اتحاد الكرة جلسة مع إيهاب جلال خلال الساعات المقبلة، من أجل توقيع العقود والاستقرار على جهازه المعاون قبل الاعلان بشكل رسمى بعد إجازة لعيد.

وبدأ مجلس إدارة اتحاد الكرة الترتيب لمباراة ودية لمنتخب مصر الأول فى شهر يونيو المقبل قبل خوض المباريات الرسمية فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار 2023، حيث يفتتح منتخب مصر مشواره فى التصفيات بمواجهة غينيا فى يونيو المقبل.