شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن اليوم موعد مباراة الأهلى وبيراميدز فى بطولة الكأس القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن، اليوم، لجنة المسابقات باتحاد الكرة، مواعيد مباريات بطولة كأس مصر القديمة بما فيها مباراة الأهلى وبيراميدز فى دور الـ8، بعدما اتفق اتحاد الكرة مع الأندية على لعب بطولتى كأس مصر الموسم الماضى والحالى فى هذا الموسم بجانب كأس الرابطة.

كما تعلن، اليوم الثلاثاء، رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، جدول مباريات مسابقة الدورى العام حتى شهر يونيو المقبل، وكذلك مؤجلات الأهلى والمصرى وبيراميدز بسبب ارتباطاتهم الأفريقية فى الفترة الأخيرة.

وقال عامر حسين عضو اتحاد الكرة ورابطة الأندية والمشرف على المسابقات إنه سيتم اليوم الإعلان عن مواعيد المباريات المتبقية مع وضع عدة احتمالات للأهلي وفقا لموقفه من التأهل إلى المباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا".

من ناحية أخرى يترقب مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا القرار الخاص بإعادة مباراة منتخب مصر أمام السنغال، التى أقيمت فى داكار يوم 29 مارس المنقضى فى الجولة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، والأحداث المؤسفة التى شهدها اللقاء بداية من الاستقبال السيئ لبعثة المنتخب.

وتقدم اتحاد الكرة بملف كامل عن أحداث مباراة السنغال وما شهدتها المباراة من إجراءات تعسفية بدأت بتعمد تأخر وصول أتوبيس منتخب مصر للملعب لأكثر من 75 دقيقة فضلا عن التعدى على الأتوبيس المرافق لبعثة منتخب مصر، ورفض مراقب المباراة تأجيل اللقاء، ثم الهجوم الجماهيرى بالألفاظ والإشارات الخارجة على اللاعبين وتحديدًا محمد صلاح.

كما قام اتحاد الكرة بإرفاق فيديوهات خاصة بالليزر المتواجد بكثرة فى ملعب داكار وتسليطه على اللاعبين وهو ما تناقلته الصحف والمواقع العالمية ونشر صور لمحمد صلاح بذلك.