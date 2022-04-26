شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه وفاق سطيف 7 و14 مايو فى نصف نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النادى الأهلى تأكيدات من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" حدد خلالها الأخير موعد مباراتى الأهلى مع وفاق سطيف الجزائرى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب بالقاهرة يوم 7 مايو المقبل على أن تقام مباراة العودة بالجزائر يوم 14 الشهر ذاته.

وسبق أن حدد الكاف أحد يومى 6 و7 مايو موعداً لمباراة الذهاب وأحد يومى 13 و14 الشهر ذاته لمباراة العودة قل أن يستقر الكاف على الموعد النهائى للمباراتين وهما 7 و14 مايو.

وتأهل الأهلى لمواجهة وفاق سطيف بعدما اجتاز عقبة الرجاء المغربي في ربع نهائي البطولة فيما صعد بطل الجزائر لهذا الدور بعدما تغلّب على الترجي التونسي في دور الثمانية.

ويحمل الأهلي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا آخر نسحتين بالفوز على الزمالك 2/1 فى نهائى 2020 وعلى كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة في المغرب نسخة 2021 ، ليصل إجمالى تتويج الأهلي باللقب القاري 10 مرات وهو رقم قياسي مُدوّن باسم الأهلي.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش في التاسعة والنصف من مساء غد الأربعاء، ثم يلعب مع سيراميكا السبت المقبل في بطولة الدوري الممتاز قبل أن يخوض غمار نصف نهائي أفريقيا أمام الفريق الجزائري.