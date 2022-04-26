شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف نجم الأهلى السابق يؤدى مناسك العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد يوسف نجم النادي الأهلي السابق والمدير الفني الأسبق للقلعة الحمراء، صورًا عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، خلال تواجده بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، وذلك قبل أيام من نهاية شهر رمضان المبارك، وعلق يوسف على الصور قائلاً: الحمد لله الذي تتم بنعمته الطاعات.دعواتي لكم بقبول صيامكم و قيامكم في هذا الشهر الفضيل.



محمد يوسف (1)



محمد يوسف (2)

ويمتلك محمد يوسف مسيرة مميزة مع الكرة المصرية حيث لعب للفريق الأول للنادى الأهلى عام "1989-1990" تحت قيادة محمود السايس، واستمر حتى احتراف موسم "1999-2000" فى الدورى التركى، عاد إلى إنبى بداية ظهوره فى الأضواء حتى اعتزاله عام "2004".

لعب يوسف مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد برشلونة "1992"، وحقق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية "بوركينا فاسو 1998"، وشارك فى كأس العالم للقارات "المكسيك 1999.

لعب فى الأهلى "10" مواسم حقق خلالها "6" بطولات دورى ممتاز أعوام (1993–94، 1994–95، 1995–96، 1996–97، 1997–98 و1998–99)، و"4" كأس مصر، وبطولة كأس الاتحاد، وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، و"4" بطولات عربية، لعب بصفوف الأحمر أكثر من "210" سجل خلالها "5" أهداف.

وبالرغم من أن يوسف كان يلعب بمركز قلب الدفاع، إلا أنه كان له العديد من الأهداف المميزة بالقميص الأحمر، أبرزها هدفه بشباك الزمالك عام 1994، فى لقاء القمة الذى حسمه المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، وهدف بشباك المقاولون من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وعلى المستوى الدولى كان محمد يوسف أحد أفراد كتيبة المنتخب الفائزين ببطولة أمم أفريقيا 98.

وبعد دخوله مجال التدريب سار على نفس النهج وقاد الأهلى وهو بمنصب المدير الفنى لحصد لقب دورى أبطال أفريقيا عام 2013، كما لعب دور المنقذ للمارد الأحمر فى أى وقت يحتاجه حيث تولى منصب المدير الفنى المؤقت أكثر من مرة.