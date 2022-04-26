شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون مصريون على كراسى دولية (25)..عمرو علوانى أيقونة الطائرة فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت بعض الأسماء الرياضية المصرية، خلال السنوات الأخيرة، في انتزاع مناصب عالمية في الاتحادات الرياضية العالمية والقارية والإقليمية، بعد رحلة إدارية ناجحة بلغت ذروتها في الجلوس على أعلى الكراسي وإدارة أرفع المناصب بحكمة وكفاءة كبيرة، ما جعل أسمائهم تلمع في هذه الاتحادات، وتساهم أيضا في تطوير اللعبة بمصر وتساهم في استضافة مصر للعديد من الأحداث الرياضية ما جعلها وجهة مفضلة للسياحة الرياضية في العالم.

بطل الحلقة الخامسة والعشرون من سلسلة رياضيون مصريون على كراسي دولية، هو الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الأفريقي السابق للكرة الطائرة والذى يملك مسيرة مشرفة في تاريخ اللعبة.

عمرو علواني، تولى منصب رئيس الاتحاد الأفريقي خلال الفترة من 2001 وحتى 2019، وساهم في إحداث نهضة كبيرة للعبة محليا وإفريقيا.

علواني لم يكن فقط رئيسا للاتحاد الأفريقي بل قام أيضاً بدور الإشراف على لجنتي التطوير واللجنة الطبية الدولية، وهي مناصب كانت تدعم موقعه على رأس الاتحاد الأفريقي باعتبار أن قارة أفريقيا تعتبر أكثر قارات العالم احتياجًا للدعم في مجال التطوير الذي يشمل الدراسات الخاصة بالحكام والمدربين والإداريين.

وقبل عامين تم ازاحة عواني من رئاسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، بعد حصوله على 12 صوتا مقابل 42 للمغربية بشرى حجيج، ويبدو أن الأمر له علاقة بخطاب رئيس الاتحاد الدولي الذي أرسله للاتحادات أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي، يتضمن ما تم إنفاقه على الاتحاد القاري من مبالغ ضخمة لدعم اللعبة