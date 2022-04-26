شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعباني يتفوق فى مواجهات الزمالك قبل موقعة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل النادي المصري بقيادة معين الشعباني، تحدياً قوياً عندما يصطدم بنادي الزمالك في التاسعة والنصف مساء الخميس ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام والتي يستضيفها استاد برج العرب بالأسكندرية.

ويمتلك معين الشعباني مدرب الفريق البورسعيدي، تاريخاً حافلاً في مواجهات الزمالك، حيث التقى التونسي بالفريق الأبيض في 5 مواجهات سابقة عندما كان مديراً فنياً للترجي التونسي.

وجاءت مواجهات الشعباني أمام الزمالك كالتالي:

التقى الشعباني مع الزمالك في: 5 مباريات

فاز الشعباني في: 3 مباريات

خسر الشعباني أمام الزمالك في: مباراتين

ـ نهائي السوبر الأفريقي 2020: خسر الترجي 3/1

ـ ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020

خسر الترجي في الذهاب: 3/1

فاز الترجي في مباراة العودة: 1/0

ـ دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2021

خسر الزمالك من الترجي في تونس: 3/1

خسر الزمالك من الترجي في القاهرة: 1/0

وأغلق النادي المصري صفحة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد وداع البطولة من الدور ربع النهائي على يد نهضة بركان المغربي، حيث فاز المصرى فى ذهاب هذا الدور بنتيجة 2/1 بالإسكندرية، قبل أن يخسر فى مدينة بركان المغربية بهدف نظيف، ليتأهل الفريق المغربي لنصف النهائي بنتيجة المباراتين 2/2، بفارق الهدف الذى أحرزه خارج أرضه.

ويحتل المصرى المركز السابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 19 نقطة بعدما فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى.