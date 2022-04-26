شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مستجدات إصابة "كتف" أحمد عبد القادر فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُحدد الجهاز الفني للأهلي بالتنسيق مع نظيره الطبي خلال الساعات المقبلة مصير أحمد عبد القادر لاعب الفريق من المشاركة في مباراة طلائع الجيش غداً في بطولة الدوري.

وغاب أحمد عبد القادر عن تدريبات الفريق الجماعية أمس واكتفى بخوض برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التى عانى منها مؤخراً في الكتف.

وتعرض عبد القادر لإصابة في الكتف خلال مشاركته كبديل أمام الرجاء الغربي الجمعة الماضية بالمغرب في إياب ربع نهائي دور ي أبطال أفريقيا والتي انتهت بالتعادل 1/1 ليتأهل بعدها المارد الأحمر لنصف نهائي البطولة القارية بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة 2/1.

وقام الجهاز الطبي بوضع برنامج علاج طبيعي لتجهيز اللاعب للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق فور تعافيه من الإصابة.

ويخوض الأهلي مباراتي الطلائع وسيراميكا بالدوري الممتاز ثم يلعب مع وفاق سطيف بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .