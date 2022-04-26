شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات نصف نهائى دورى كرة السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم مباريات الجولة الثالثة من مباريات الدور نصف النهائى من بطولة دورى سوبر كرة السلة رجال، والتى تقام فى الفترة من 22 إلى 30 أبريل الجارى بنظام BEST OF 5 ، حيث يلتقى الأهلى مع الجزيرة ، و الزمالك مع الاتحاد السكندرى .

موعد مباريات نصف نهائى دورى السلة

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك فى التاسعة مساءً، بينما مباراة الأهلى فى الحادية عشرة مساءً، وذلك بعد تعديل الموعد، حيث كان من المقرر أن تقام المباراة الأولى فى الثامنة والنصف بدلا من التاسعة.

صالة مباريات نصف النهائى

وتقام جميع المباريات فى صالة برج العرب بالإسكندرية، دون حضور جماهيرى، وفقا لقرار لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة.

نتيجة الجولات السابقة بنصف النهائى

وشهدت الجولة الأولى فوز الأهلى على الجزيرة بنتيجة 80/61 ، بينما خسر الزمالك امام الاتحاد السكندرى 53/97 ، وفى الجولة الثانية فاز الأهلى أيضا على الجزيرة 62\76 وخسر الزمالك أمام الاتحاد 68\73.