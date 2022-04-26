شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة المجمعة لبطولة السوبر لرجال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الثلاثاء ، منافسات بطولة السوبر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر على مدار 3 أيام .

تشهد الجولة الأولى مواجهة بين ، الأهلى مع هليوبوليس و الزمالك مع سبورتنج ، بينما تتشهد جدولة غدا مواجهات بين كلا من ،سبورتنج مع الأهلى و هليوبوليس مع الزمالك ن بينما تختتم المنافسة بلقائى، هليوبوليس مع سبورتنج و الزمالك مع الأهلى .

وتنطلق المرحلة النهائية من بطولة دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 يوم 28 أبريل الجارى، وتستمر لمدة 3 أيام على صالة سيتى كلوب السلام.

وتأهلت إلى المربع الذهبى فرق سيدات الأهلى والزمالك وسبورتنج والشمس لتحديد بطل هذا الموسم.

من ناحية أخرى، يستضيف نادى سيتى كلوب كفر الشيخ نهائى كأس مصر لشباب كرة اليد بين البنك الأهلى مع الطيران لتحديد البطل، وسبورتنج مع الزمالك لتحديد صاحب المركز الثالث، وذلك يوم 3 مايو المقبل.