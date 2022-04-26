شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش القادمة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلى تدريباته الجماعية اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش غداً الأربعاء فى التاسعة والنصف مساءً باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر الدوري، وهى المسابقة التى يعود لها الفريق الأحمر بعد الانتهاء من منافسات ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويدخل فريق الأهلى معسكرا مغلقا اليوم، الثلاثاء، والمبيت بأحد الفنادق عقب الانتهاء من التدريب الختامى لمباراة طلائع الجيش، وهى المباراة التى يسعى خلالها المارد الأحمر للعودة للانتصارات عقب الخسارة من المصرى فى آخر المواجهات التى خاضها بالمسابقة المحلية قبل خوض مباراتى الرجاء المغربي.

موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش القادمة فى الدوري

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش فى التاسعة والنصف مساء الأربعاء باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلى فى جدول الدوري قبل مواجهة الطلائع

ويحتل فريق الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر مثلها وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكهم 9.

تغييرات مرتقبة فى تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش بالدورى

ينوى بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إجراء تغييرات على تشكيل فريقه فى مباراة الغد ضد طلائع الجيش فى بطولة الدورى الممتاز، ويرغب المدير الفني فى وضع بعض التعديلات على التشكيل الذى ظهر به الفريق الأحمر فى مباراته الأخيرة ضد الرجاء المغربي فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، من أجل استكمال عملية التدوير بين اللاعبين أو لظروف مباراة الغد التى ستشهد تكتلا دفاعيا من الطلائع.

ويخطط موسيماني لعودة كل من محمد شريف وأحمد عبد القادر لتشكيل الأهلي الأساسي، بينما لم يتحدد موقف محمد مجدى أفشة من اللعب أساسياً أو التواجد على دكة البدلاء، فيما ينوى موسيماني منح فرصة المشاركة لأكثر من لاعب من العائدين من الإصابة، مثل محمود متولي وصلاح محسن لتجهيزهم من أجل المشاركة فى المباريات القادمة إذا ما ساعدته ظرروف المباراة على ذلك.