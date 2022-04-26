شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. "هيكل ويوسفانى ورفائيل" ثلاثى انتصارات الطائرة فى ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح نجوم فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك "رضا هيكل والبرازيلى جواوا رفائيل والكوبى يوسفانى هيرنانديز" ثلاثى الانتصارات فى ميت عقبة، فى ظل حالة الانسجام التى عاشها الثلاثى على مدار نهائيات موسم 2021 / 2022 على صعيد الدورى وكأس مصر.

وساهم الثلاثى فى تتويج الزمالك بلقب كأس مصر، على حساب غريمه التقليدى الأهلى بنتيجة 3/1، فى مباراة فاصلة بلاى أوف نهائى كأس مصر لرجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2021/2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وأصبح رضا هيكل نجم فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك أحد أهم العناصر التى نجحت فى عودة الانتصارات للكرة الطائرة البيضاء بعد عودته من الدورى البلغارى.

وساهم هيكل، بجانب باقى نجوم الفريق والمحترفين، فى حصد لقب دورى الكرة الطائرة الممتاز بالتفوق على الاتحاد السكندرى فى النهائى وإقصاء الأهلى فى بلاى أوف قبل النهائى بعد الوصول للقاء فاصل وإقصائه فى فاصلة كأس مصر.

ويرصد الخليج 365 لقطات لثلاثى انتصارات ميت عقبة موسم 2021 / 2022 فى الصور التالية :



وسفانى و جواوا



يوسفانى و جواو و رصا هيكل



يوسفانى و جواوا 2



يوسفانى و جواوا