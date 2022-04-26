شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات مرتقبة فى تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوى بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إجراء تغييرات على تشكيل فريقه فى مباراة الغد ضد طلائع الجيش فى بطولة الدورى الممتاز، ويرغب المدير الفني فى وضع بعض التعديلات على التشكيل الذى ظهر به الفريق الأحمر فى مباراته الأخيرة ضد الرجاء المغربي فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، من أجل استكمال عملية التدوير بين اللاعبين أو لظروف مباراة الغد التى ستشهد تكتلا دفاعيا من الطلائع.

ويخطط موسيماني لعودة كل من محمد شريف وأحمد عبد القادر لتشكيل الأهلي الأساسي، بينما لم يتحدد موقف محمد مجدى أفشة من اللعب أساسياً أو التواجد على دكة البدلاء، فيما ينوى موسيماني منح فرصة المشاركة لأكثر من لاعب من العائدين من الإصابة، مثل محمود متولي وصلاح محسن لتجهيزهم من أجل المشاركة فى المباريات القادمة إذا ما ساعدته ظرروف المباراة على ذلك.