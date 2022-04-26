الامارات | بطولة موظفي حكومة الشارقة العاشرة للشطرنج تنطلق اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة موظفي حكومة الشارقة العاشرة للشطرنج تنطلق اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، مساء اليوم، فعاليات البطولة الـ10 للشطرنج للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية، التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وبإشراف مجلس الشارقة الرياضي.

ويشارك في البطولة أكثر من 50 لاعباً ولاعبة، يمثلون 16 دائرة ومؤسسة حكومية في إمارة الشارقة وتجري المنافسات من ست جولات، بنظام الشطرنج السريع على مدار يومي 26 و27 أبريل الجاري.

وأكد رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، الدكتور طارق بن خادم، أن البطولة في نسختها العاشرة تأتي ضمن البرامج والفعاليات الرياضية والثقافية التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، من أجل زيادة التواصل والتقارب بين موظفي حكومة الشارقة، في أجواء تنافسية ممتعة ومتنوعة، لتحقيق أهداف النادي في خلق وجهة ترفيهية للعاملين بحكومة الشارقة، ووجه بن خادم الشكر إلى نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على استضافته البطولة، وتنظيم الجوانب الفنية للمنافسات.

من جانبه، أشاد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج عمران النعيمي، بالفعاليات التي ينظمها نادي موظفي الشارقة والذي يعتبر وجهة حضارية للعاملين بحكومة الشارقة، مثمّناً النجاحات الكبيرة التي حققها النادي في جذب موظفي الشارقة للمشاركة في مختلف الفعاليات، وزيادة التواصل والتقارب بين الموظفين، مشيراً إلى أن إقامة هذه البطولة التي تستهدف موظفي حكومة الشارقة، تؤكد المكانة المتميزة التي أصبحت تحظى بها رياضة الشطرنج في المجتمع الإماراتي، والدليل على ذلك الإقبال الكبير للموظفين بدرجاتهم الوظيفية المختلفة، للمشاركة في هذه الفعالية الرائعة، وتشجيع أبنائهم على ممارسة اللعبة.

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