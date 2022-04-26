شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة من دولاب الأهلى.. الأحمر يخطف السوبر الأفريقى من أنياب على معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك النادى الأهلي تاريخا كبيرا، فهو أكثر الأندية المصرية تتويجًا بالألقاب المحلية والأفريقية، كما أنه الأكبر من ناحية الشعبية فى مصر بل والوطن العربى وقارة أفريقيا، حيث يمتلك قاعدة قد تصل لملايين عريضة.

تأسست القلعة الحمراء عام 1907، ومنذ ذلك الحين وظلت الغلبة للمارد الأحمر فى مختلف البطولات على كافة الأصعدة الرياضية.

وفى كرة القدم، حصد الأهلي عددًا كبيرًا من الألقاب، إلى جانب احتضانه عدداً من أساطير اللعبة منذ الثلاثينيات وحتى الآن، وطوال أيام شهر رمضان الكريم يستعرض ”الخليج 365” عبر نافذة "حكاية بطولة من دولاب الأهلى" أشهر البطولات التى حصدها المارد الأحمر على صعيد الساحرة المستديرة.

فى 20 فبراير توج النادى الأهلى ببطولة السوبر الأفريقى لعام 2014 بعد تغلبه على الصفاقسى التونسى بنتيجة 3-2، فى مباراة مثيرة أقيمت باستاد القاهرة وأدارها الحكم الإيفوارى دوى نورمانديز، كان الأهلى بطلا لدورى الأبطال الأفريقى، فيما كان الصفاقسى التونسى بطلا للكونفدرالية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلى بهدف سجله محمد ناجى جدو فى الدقيقة 23 وفى الشوط الثانى سجل عمرو جمال الهدف الثانى للأهلى فى الدقيقة 54، ورد الصفاقسى بهدف سجله على معلول (لاعب الصفاقسى وقتها) من ركلة جزاء فى الدقيقة 63، وبعدها بخمس دقائق سجل عمرو جمال الهدف الثالث للأهلى وقبل نهاية المباراة بـ12 دقيقة، وسجل فخر الدين بن يوسف الهدف الثانى للصفاقسى.

وخاض لاعبو الأهلى المباراة بروح قتالية عالية سعيا لإحراز اللقب والخروج من كبوة النتائج السلبية فى البطولة المحلية وقتها، ونجحت خبرتهم فى حسم نتيجة المباراة لصالحهم خاصة احمد فتحى العائد من الاصابة واحد أفضل لاعبى المباراة، إضافة إلى تألق الثنائى محمد ناجى "جدو" وعمرو جمال واستغلالهما لضعف مستوى عمق دفاع بطل تونس، فى المقابل كان الصفافسى ندا قويا امام الأهلى واضاع مهاجموه عدة فرص محققة لإدراك التعادل.

مثل الأهلى فى هذه المباراة: شريف إكرامى وأحمد فتحى ووائل جمعة ومحمد نجيب وسيد معوض وحسام عاشور ورامى ربيعة وشهاب الدين أحمد وعبدالله السعيد "موسى إيدان" ومحمد ناجى جدو "سعد سمير" وعمرو جمال "محمود تريزيجيه".

ومثل الصفاقسى: رامى الجرايدى وماهر الحناش وباسم البولعابى ومحمود بن صالح وعلى معلول ووسيم كمون وفرجانى ساسى ومحمد على منصر وحمزة الشطيرى وكوياتيه وفخر الدين بن يوسف.