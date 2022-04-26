شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يفضل اللعب بالأساسيين أمام طلائع الجيش ويرفض المجازفة بالبدلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لعب مباراة طلائع الجيش بالمجموعة الأساسية، وأن تكون عملية التدوير بين اللاعبين في أضيق الحدود، وعدم المجازفة والاعتماد على البدلاء في هذه المواجهة.

ويلعب الأهلي مع طلائع الجيش يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد عودته للدوري المحلي عقب الانتهاء من خوض منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويرغب موسيماني في الاعتماد على المجموعة الأساسية، في ظل صعوبة مباراة الطلائع مع التكتل الدفاعي المتوقع من الفريق العسكري من بداية المباراة، ورغبة الجهاز الفني في حسم المباراة مبكرا.

وخسر الأهلي من المصري في آخر مبارياته ضد المصري في مسابقة الدوري، ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات في المباريات القادمة.