شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يبدأ استعداداته للزمالك فى الدوري بعد وداع الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق المصري البورسعيدي، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة الزمالك فى مباراة الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تقام الخميس المقبل فى التاسعة والنصف مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وأغلق النادي المصري صفحة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد وداع البطولة من الدور ربع النهائي على يد نهضة بركان المغربي، حيث فاز المصري فى ذهاب هذا الدور بنتيجة 2/1 بالإسكندرية، قبل أن يخسر فى مدينة بركان المغربية بهدف نظيف، ليتأهل الفريق المغربي لنصف النهائي بنتيجة المباراتين 2/2، بفارق الهدف الذى أحرزه خارج أرضه.

ويحتل المصرى المركز السابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 19 نقطة بعدما فاز فى 4 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى.

ويستهدف الفريق البورسعيدي حجز مقعد بالمربع الذهبي ببطولة الدوري العام، لضمان العودة من جديد إلى كأس الكونفدرالية الأفريقية والمشاركة في النسخة المقبلة من البطولة.