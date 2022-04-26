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مصطفى يونس يعلن توليه الإدارة الفنية للمقاصة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مصطفى يونس نجم الأهلى الأسبق، أنه تم تعيينه مديرا فنيا للمقاصة خلفا لتامر مصطفى ليقود الفريق فى المباريات المتبقية من الدورى العام.

أكد مصطفى يونس فى تصريحات له، أن هناك جلسة جمعته مع مسئولى المقاصة واتفقوا معه على توليه تدريب الفريق الفيومي خلفا لتامر مصطفى.

ويحتل مصر المقاصة المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 10 نقاط من 15 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 7 مواجهات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلوا 17 هدفا.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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