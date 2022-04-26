شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: اتحاد الكرة أخطرنا بصعوبة تعيين حكام أجانب لمباراتي الطلائع وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن اتحاد الكرة أخطرهم بصعوبة استقدام حكام مباريات أجانب لمباراتي طلائع الجيش وسيراميكا في مسابقة الدوري المصري.

وقال شلبي، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: "كان لدينا مبدأ مهم في تحقيق العدالة بالتحكيم، واتحاد الكرة أخطرنا أنه تم مخاطبة الاتحادات التي حددها الأهلي، وأكد لنا أنه تعذر حضور حكام من هذه الدوريات، وستتم مخاطبة هذه الاتحادات مرة أخرى عندما يتحدد مباريات الدوري القادمة".

وأضاف: "فريقا الطائرة رجال وسيدات حققا أرقام قياسية من البطولات للأهلي في آخر 20 سنة وهو رقم أسطوري لذا استحقوا التكريم من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي رغم خسارة فريق الرجال لقبي الدوري والكأس هذا الموسم، وهدفنا أن يستعيد فريق الطائرة أمجاده ويعود للقمة والأجيال الحالية أن تنقل خبراتها للأجيال القادمة".

وعن الملعب المحدد لاستضافة مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قال: "نحدد ملعبين لخوض مباراة وفاق سطيف الأول هو استاد الأهلي والسلام بحكم العقد المبرم مع شركة استادات والثاني هو استاد القاهرة ونحدد الملعب في ضوء رؤية الجهاز الفني للفريق، واليوم الثلاثاء سيتم اتخاذ هذا القرار بشأن الملعب الذي ستقام عليه المباراة، وهو قرار تختص به الأجهزة الفنية".

وفيما يخص عدد الجمهور في مباراة وفاق سطيف قال: "كل مرة نخاطب الجهات المختصة ولدينا ثقة في المسئولين، وكانت هناك استجابة سريعة من السلطات المصرية، ووافقت على حضور 21 ألف مشجع؛ لأن سعة الاستاد كان من الصعب أن تكون مكتملة ونأمل في مباراتنا القادمة أن يكون الاستاد ممتلئا عن آخره، والفيصل أن اللاعبين لديهم تكيف مع أرضية الملعب، ولكن الجمهور هو الفيصل".