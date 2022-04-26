الامارات | الجزيرة «يؤدي الواجب» أمام الشباب السعودي في المهمة الآسيوية

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة «يؤدي الواجب» أمام الشباب السعودي في المهمة الآسيوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوي فريق الجزيرة صحفة مشاركته في دوري أبطال آسيا لكرة القدم عند الساعة 12:15 ليلاً بتوقيت الإمارات بمواجهة الشباب السعودي على استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، ضمن الجولة السادسة «الأخيرة» من مرحلة المجموعات، في لقاء يخوضه الفريق كتحصيل حاصل، بعد أن فقد فرصته في التأهل لدور الـ16 من المسابقة.

وكانت المواجهة السابقة أمام القوة الجوية يوم الجمعة الماضي ضمن الجولة الخامسة بمثابة الفرصة الأخيرة أمام أبناء المدرب الهولندي مارسيل كايزر، لكن الفريق خسر المواجهة 2-3، لتنتهي بذلك أحلامه بشكل كامل، إذ يخوض مواجهة الليلة أداءً للواجب فقط، في لقاء يتوقع أن يسيطر اللاعبون الشباب فيه على تشكيلة الفريق.

وعلى مدار المباريات الخمس الماضية لم يحقق «فخر أبوظبي» الفوز إلا في مواجهة وحيدة أمام مومباي سيتي الهندي، فيما تعادل سلبياً مع الفريق ذاته، بينما خسر من القوة الجوية العراقي في مباراتين، وتلقى هزيمة من الشباب السعودي، ليودع الفريق المسابقة مبكراً، إذ يحتل الفريق حالياً المركز الثالث برصيد أربع نقاط فقط بفارق الأهداف عن مومباي صاحب المركز الأخير، بينما ضمن الشباب التأهل بوصوله إلى النقطة 13، في حين لايزال القوة الجوية في دائرة المنافسة. وأصبحت المشاركة الحالية للجزيرة في دوري أبطال آسيا هي السابعة التي يودع فيها من مرحلة المجموعات، على غرار النسخ الست في 2009 و2010 و2011 و2013 و2016 و2017.

أحمد فوزي يخضع لفحوص في برشلونة

أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم أن مهاجم الفريق الأول أحمد فوزي وصل إلى مدينة برشلونة الإسبانية، وذلك لإجراء المزيد من الفحوص، ووضع البرنامج العلاجي للإصابة العضلية التي تعرض لها في منطقة الحوض. وذكر النادي في بيان عبر حسابه الرسمي أن عودة اللاعب ستتحدد وفقاً لنتائج الفحوص ومدة البرنامج العلاجي والتأهيلي.

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