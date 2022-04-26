الامارات | ياسر سالم للاعبي المنتخب: ثقوا بأنفسكم.. «الملحق» فرصة كبيرة لبلوغ المونديال

شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر سالم للاعبي المنتخب: ثقوا بأنفسكم.. «الملحق» فرصة كبيرة لبلوغ المونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اللاعب الدولي السابق ياسر سالم، أن مباراة المنتخب الأخيرة أمام كوريا الجنوبية، التي حقق خلالها الأبيض الفوز بهدف نظيف، قاده للتأهل للعب ضمن الملحق الآسيوي المؤهلة إلى كاس العالم 2022، أثبتت قدرة المنتخب على مواجهة أي منتخب، مهما كانت قوته وإمكاناته، مشدداً على أهمية الاستفادة من الجوانب الإيجابية التي صاحبت المنتخب في الفترة الماضية، خلال المواجهة المرتقبة أمام أستراليا في السابع من يونيو المقبل ضمن المحلق المؤهل إلى المونديال، ورداً على سؤال بشأن النصائح التي يمكن أن يقدمها للاعبي المنتخب، باعتباره لاعباً دولياً سابقاً، بجانب كونه مديراً للمنتخب، قال: «يجب على اللاعبين الثقة بإمكاناتهم وقدراتهم، واللعب بروح قتالية وطموح»، واصفاً خوض المنتخب لمباراة الملحق المرتقبة بأنها فرصة كبيرة للوصول إلى كأس العالم.

وقال ياسر سالم لـ«الإمارات اليوم»: «مباراتان فقط تفصلان المنتخب عن الوصول إلى كأس العالم، لكن في البداية يجب التركيز على مباراة أستراليا، كونها مفتاح الوصول للمباراة الثانية أمام منتخب بيرو».

وتسود حالة من التفاؤل في أوساط الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني، وكذلك الوسط الرياضي، بإمكانية أن يكرر المنتخب الوطني سيناريو وجوده في مونديال عام 90 في إيطاليا، بعد غياب نحو 32 عاماً عن أكبر حدث كروي في العالم.

ورداً على سؤال بشأن كيفية قيام الجهاز الإداري للمنتخب بتهيئة اللاعبين نفسياً لمباراة أستراليا المقبلة، أكد مدير المنتخب: «هناك انسجام وانضباط بين اللاعبين، ونعمل منذ فترة، خصوصاً بعد مباراة كوريا الجنوبية الأخيرة، على العامل النفسي والمعنوي للاعبين الذي يجد اهتماماً كبيراً منهم».

وبشأن العلاقة التي تربط بين الجهازين الإداري والفني واللاعبين، أكد: «العلاقة بكل أمانة طيبة، وهي علاقة عائلة واحدة، والكل يعمل بروح طيبة للوصول إلى الهدف المنشود بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022». وأضاف: «يجب البناء في المرحلة المقبلة على ما قدمه المنتخب في مباراة كوريا الجنوبية، لأن المنتخب الكوري الجنوبي منتخب قوي، ويعد من أفضل المنتخبات، وقد واجه منتخبنا وهو كامل العدد، وخاض المباراة من أجل الحصول على المركز الأول في المجموعة، وقد شاهدنا كيف أن لاعبي المنتخب الكوري كانوا متوترين، لأن منتخبهم كان خاسراً في المباراة». وأكمل ياسر سالم: «المدرب أروابارينا ظل يحرص على متابعة اللاعبين بشكل يومي، سواء على صعيد المباريات المحلية في الدولة أو خارجها، وكذلك نحن في الجهاز الإداري نتابع اللاعبين للوقوف على كل صغيرة وكبيرة، وكذلك الجهاز الطبي للمنتخب يقوم بدوره، لاسيما على صعيد متابعة اللاعبين المصابين وحالاتهم، ومواعيد عودتهم، ونعمل على كل الأمور الخاصة بالمنتخب بأفضل ما يكون».

الانطلاقة في 24 مايو

وفقاً للبرنامج الرسمي الذي أعلنه الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة المدرب الأرجنتيني ردولفو أروابارينا، فإن المنتخب سيخوض تجمعاً داخلياً في دبي اعتباراً من يوم 24 مايو المقبل، يستمر حتى 31 منه، فيما سيلعب مباراة ودية يوم 30 أو 31 من الشهر ذاته، قبل أن يغادر إلى العاصمة القطرية الدوحة في الأول من يونيو المقبل استعداداً لمواجهة المنتخب الأسترالي في السابع من يونيو المقبل.

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