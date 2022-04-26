الامارات | الوصل وشباب الأهلي (ب) إلى نهائي كأس الإمارات للكرة الشاطئية

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل وشباب الأهلي (ب) إلى نهائي كأس الإمارات للكرة الشاطئية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريقا الوصل وشباب الأهلي (ب) إلى نهائي كأس الإمارات لكرة القدم الشاطئية، بعد فوز الأول على فريق نادي شباب الأهلي (أ) 7-5، فيما جاء تأهل فريق شباب الأهلي (ب) بفوزه على فريق إيه إف سي 7-3، وذلك ضمن مباراتي الدور نصف النهائي أول من أمس.

يذكر أن المباراة النهائية جرت في ساعة متأخرة من ليلة أمس على الملعب الرملي بنادي شباب الأهلي دبي في الممزر.

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