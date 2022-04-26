الامارات | 21 شهراً يقطعها الفائزون في النسخة الـ 12 قبل صعود مسرح «الإبداع الرياضي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 21 شهراً يقطعها الفائزون في النسخة الـ 12 قبل صعود مسرح «الإبداع الرياضي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، برنامج النسخة الـ12 لجائزة الإبداع الرياضي، التي تم الإعلان رسمياً عن فتح باب الترشح لها اعتباراً من أبريل الجاري.

وقالت الأمانة العامة لـ«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» في بيان صحافي: «إن فترة الإنجازات المؤهلة للتنافس للفوز بفئات النسخة الحالية ستكون خلال الفترة من 16 سبتمبر 2021 إلى 31 أغسطس 2023، وأن تكريم الفائزين بالجائزة سيتم في يناير 2024».

وبذلك سيقطع المترشحون لنيل جائزة الابداع الرياضي نحو 21 شهراً للوصول إلى منصّة التتويج، خلال الاحتفالية الكبرى التي ستقام في دبي بهذه المناسبة.

وكان سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي راعي الجائزة، أصدر قراراً بتشكيل مجلس الأمناء، وهو التشكيل الرابع في مسيرة الجائزة، لتحقيق أهداف الجائزة في تطوير الرياضة والارتقاء بمستوى الإنجازات على مستوى دولة الإمارات والوطن العربي والعالم، وفق توجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة.

وضم التشكيل الجديد كلاً من: مطر الطاير رئيساً، وخالد علي بن زايد نائباً، والأعضاء: دكتور حسن مصطفى (مصر)، ومصطفى براف (الجزائر)، وعائشه غراد علي (جيبوتي)، وأحمد مساعد العصيمي (السعودية)، ومنى بوسمرة، ودكتور خليفة الشعالي، من الإمارات، وموزة سعيد المري، أميناً عاماً.

كان مجلس أمناء الجائزة قد عقد اجتماعه الأول في الأسبوع الماضي عبر تقنية الاتصال عن بُعد، لاعتماد إطلاق الدورة الـ12.

وتنفيذاً لقرار مجلس الأمناء، وجهت الأمانة العامة للجائزة الدعوة إلى الرياضيين الأفراد والفرق والمؤسسات الإماراتية والعربية والمؤسسات والاتحادات الرياضية العالمية، لتقديم ترشيحاتها للتنافس على الفوز بفئات الجائزة، وفق مستويات الإنجازات الفردية والجماعية ومحور التنافس ضمن الفئة المؤسسية.

وأكد البيان أن «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» كرّمت عبر 11 دورة سابقة، 258 فائزاً، من مختلف الرياضات والمستويات، من بينهم 124 فائزاً من الإمارات، و116 فائزاً من الدول العربية، و18 فائزاً من الاتحادات والمؤسسات الرياضية العالمية، توزعوا على مختلف فئات الجائزة، بواقع 188 فائزاً على المستوى الفردي، و21 فائزاً على المستوى الجماعي، و49 فائزاً على المستوى المؤسسي.

وتسلمت الجائزة خلال الدورات الماضية، 2597 ملفاً للمترشحين، بينها 748 محلياً، و1621 من الدول العربية، و228 على المستوى العالمي، فيما بلغ عدد المترشحين للدورة الماضية 409 رياضيين ورياضيات، حققوا مجتمعين 300 إنجاز رياضي، و29 ابتكاراً رياضياً، و26 انتاجاً علمياً رياضياً، و54 مشروعاً ومبادرة وبرنامجاً رياضياً.

وشدد البيان على أن الجهات التي وجهت لها الدعوة للمشاركة هي: المنظمات الرياضية الدولية التي تضم 204 لجان أولمبية وطنية، و178 لجنة بارالمبية، و33 من الاتحادات الرياضية الدولية للرياضات الأولمبية الصيفية، وسبعة اتحادات رياضية دولية للرياضات الأولمبية الشتوية، وكذلك 69 اتحاداً ولجنة أولمبية وطنية عربية، و34 من الاتحادات الدولية المعترف بها من الأولمبية الدولية، التي ستكون مدعوة إلى التنافس على الفوز بالفئة المؤسسية، فيما يتنافس الرياضيون من لاعبين ومدربين وإداريين وحكّام وفرق أندية ومنتخبات من دولة الإمارات والوطن العربي للفوز بالجوائز الفردية والجماعية.

وتبلغ قيمة الجوائز في الدورة، سبعة ملايين و500 ألف درهم، إذ حافظت الجائزة على قيمة الجوائز لدعم الرياضيين وتشجيعهم على التألق والإبداع.

كما حافظت الجائزة على فئات التنافس، إلى جانب الفئات التقديرية الخاصة، واستمرار تكريم الناشئين بالآلية المتبعة نفسها، وهي منح الجمهور حق التصويت، وأن يكون احتساب النتيجة النهائية بنسبة 50% للجمهور ومثلها لقرار لجنة التحكيم، على أن تكون فترة تصويت الجمهور من الأول من نوفمبر 2023، حتى يناير 2024.

الترشح إلكترونياً والتحكيم عن بُعد

أعلنت الجائزة استمرار الترشح عن بُعد، عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الجائزة عبر الهواتف الذكية، الذي يتيح أيضاً التسجيل وتقديم ملفات الترشح وتحميل المستندات المطلوبة للترشح، وهو التطبيق الذي صُمم من قبل فريق عمل الجائزة، وأسهم في تسهيل مهمة الرياضيين الأفراد والاتحادات والمؤسسات في تقديم ملفات الترشح. كما يستمر العمل بنظام التحكيم عن بُعد، من خلال وجود كل مُحكم في دولته دون الحاجة إلى التجمع، والتحكيم على شكل فرق عمل على أن يكون توزيع ملفات التحكيم عليهم بآلية تمنع المُحكمين من تحكيم أي ملف لرياضي أو مؤسسة من دولته، وسيكون تجميع قرارات ونقاط كل عضو في لجنة التحكيم وحسابها، ضمن برنامج مصمم من قبل فرق عمل الجائزة، لضمان النزاهة والشفافية والحيادية التامة في التحكيم، وقد جرى تطبيقه بنجاح منذ الدورة الـ10 من الجائزة.

فئات الجائزة

• فئة الإبداع الرياضي الفردي: للأفراد من اللاعبين والمدربين والإداريين والحكام الذين حققوا إبداعات رياضية على المستويات المحلية والعربية والدولية.

• فئة الإبداع الرياضي الجماعي: للفرق التي حققت إبداعات رياضية على المستويات المحلية والعربية والدولية.

• فئة الإبداع المؤسسي: للجهات الرياضية التي حققت إبداعات رياضية على المستويات المحلية والعربية والدولية.

مستويات الجائزة

• المستوى المحلي للرياضيين والمؤسسات الرياضية في دولة الإمارات.

• المستوى العربي للرياضيين والمؤسسات الرياضية من جميع الدول العربية.

• المستوى العالمي للاتحادات الرياضية الدولية واللجان الأولمبية والبارلمبية والمؤسسات الرياضية الدولية.

البرنامج الزمني

• بدء تسليم الترشيحات: أبريل 2022.

• الموعد النهائي لاستلام الترشيحات: 31 أغسطس 2023.

• إجراءات التحكيم والمفاضلة: سبتمبر وأكتوبر 2023.

• إعلان أسماء الفائزين: نوفمبر 2023.

• حفل تكريم الفائزين: يناير 2024.

الإطار الزمني للأعمال المؤهلة للمشاركة

الإنجازات الرياضية والإبداعات الفكرية الرياضية الفردية والجماعية،

التي أنجزت خلال الفترة بين 16 سبتمبر 2021 و31 أغسطس 2023.

• تكريم 124 إماراتياً، و116 عربياً، و18 من الاتحادات والمؤسسات الرياضية العالمية.



• البرنامج الزمني للترشح والتكريم يبدأ في أبريل 2022 وينتهي في يناير 2024.

• 2597 ملفاً ترشحت في النسخ الـ11 الماضية، و258 فائزاً من الأفراد والمؤسسات.

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