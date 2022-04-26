الامارات | العبدولي: دبا الفجيرة يتطلع إلى أكثر من البقاء في «المحترفين»

شكرا لقرائتكم خبر عن العبدولي: دبا الفجيرة يتطلع إلى أكثر من البقاء في «المحترفين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير الفريق الأول لنادي دبا الفجيرة، جمعة العبدولي، أن فريقه يتطلع إلى أكثر من البقاء في الأضواء خلال الموسم المقبل، بعدما احتفل قبل أيام بتتويجه بطلاً لدوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2021- 2022، وحجز مقعداً بين كبار دوري أدنوك للمحترفين للمرة الثالثة في تاريخ النادي. وقال العبدولي لـ«الإمارات اليوم»: «إن نادي دبا الفجيرة حريص دائماً على دعم المنتخبات الوطنية بأفضل اللاعبين الموهوبين كجزء من استراتيجية مجلس إدارة النادي في دعم الكرة الإماراتية، إضافة الى خوض المنافسات الكروية وتقديم اجمل المستويات، وان نحو أربعة أو خمسة لاعبين تأسسوا في دبا الفجيرة وأصبحوا اليوم ضمن لاعبي المنتخب الوطني».

«الإمارات اليوم» أجرت حواراً مع العبدولي الذي يعتبر أحد أقدم الإداريين العاملين في أندية كرة القدم في الدولة، حيث باشر مهمته في العمل الإداري إدارياً ومديراً لفرق كرة القدم منذ عام 1998، ومازال مستمراً منذ 24 سنة دون انقطاع.

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