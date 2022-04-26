الامارات | اكتمال عقد نصف نهائي دوري «الثالثة»

شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال عقد نصف نهائي دوري «الثالثة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتمل عقد الدور نصف النهائي لدوري الدرجة الثالثة لكرة القدم، أول من أمس، بتأهل فريقي غلف يونايتد (26 نقطة)، والدعم الرياضي (19 نقطة) عن المجموعة الأولى، وفليتوود يونايتد والنجوم، ولكل منهما (23 نقطة)، عن المجموعة الثانية.

وكانت نتائج المباريات التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام قد أسفرت عن فوز فريق الدعم الرياضي على دي غاردنز بثلاثة أهداف لهدفين، وتعادل فريقا رويال والزمالك بهدفين مقابل هدفين. وتغلب غلف يونايتد على فريق مدينات بهدفين دون رد، والنجوم على إيليت فالكونز 5-1، وحقق فليتوود يونايتد فوزاً كبيراً على الغربية بسداسية نظيفة، بينما لم يحضر الرمال مباراته أمام فريق إنتر سيتي الجمعة الماضية، وتم رفع تقرير بذلك للجنة الانضباط لاعتماد فوز إنتر سيتي بالمباراة.

وتُقام مباريات الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، وسيتم تحديد موعد مباريات هذا الدور لاحقاً.

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