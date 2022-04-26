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الامارات | بوكيتينو يرحل عن سان جيرمان.. وكونتي البديل

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برلين ■ د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير إعلامية أن أيام ماوريسيو بوكيتينو كمدير فني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم انتهت، رغم أنه قاد الفريق للتتويج للمرة العاشرة بلقب الدوري الفرنسي.

ووفقاً لصحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، فإن هناك احتمالية لتولي أنطونيو كونتي تدريب الفريق خلفاً لبوكيتينو.

وتولى بوكيتينو تدريب باريس سان جيرمان في يناير 2021 بعقد يمتد حتى 2023، ولكن النادي الطموح فشل مرة أخرى في الفوز ببطولة ، كما خرج خالي الوفاض من بطولة كأس فرنسا.

وأضافت الصحيفة أن زين الدين زيدان هو المرشح المفضل لمسؤولي سان جيرمان، لكن زيدان، ينتظر تدريب المنتخب الفرنسي في حال قرر ديديه ديشان الرحيل بعد انتهاء كأس العالم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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