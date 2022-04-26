الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال آسيا
الجزيرة - الشباب 00:15
شباب الأهلي - فولاد 00:15
مومباي سيتي - القوة الجوية 00:15
أهال - الغرافة 00:15
باختاكور - التعاون 00:15
مانشستر سيتي - ريال مدريد 23:00
المقاولون العرب - الاتحاد 23:30
الإسماعيلي - إنبي 23:30
البنك الأهلي - إيسترن كومباني 23:30
الدوري الأردني
الوحدات - شباب العقبة 23:30
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