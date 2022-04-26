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الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال آسيا

الجزيرة - الشباب 00:15

شباب الأهلي - فولاد 00:15

مومباي سيتي - القوة الجوية 00:15

أهال - الغرافة 00:15

باختاكور - التعاون 00:15

مانشستر سيتي - 23:00

المقاولون العرب - الاتحاد 23:30

الإسماعيلي - إنبي 23:30

البنك الأهلي - إيسترن كومباني 23:30

الدوري الأردني

الوحدات - شباب العقبة 23:30

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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