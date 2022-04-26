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تكريم أسماء الإعلاميين والنقاد الرياضيين الراحلين فى حفل إفطار اتحاد الكرة

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القاهرة - سامية سيد - تخليدا لذكراهم كرّم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الأستاذ جمال علام، أسماء الإعلاميين والنقاد الرياضيين الذين رحلوا عن عالمنا، بحضور أسرهم وذويهم، وهم: الأستاذ إبراهيم حجازي والأستاذ عبد الفضيل طه والكابتن عزمي مجاهد والأستاذ محمد صيام والأستاذ محمد مجاهد والأستاذ جمال مكاوي والأستاذ سيد إمام عمر والأستاذ خالد العشري والأستاذ خالد توحيد والأستاذ علاء إسماعيل والأستاذ محمود رياض والأستاذ عمرو سامي والأستاذ محمد السباعي.

جاء ذلك على هامش حفل الإفطار السنوي الذي أقامه الاتحاد المصري لكرة القدم، بحضور كبار الإعلاميين والنقاد الرياضيين.

 

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الكاتب الصحفي اكرم القصاص رئيس تحريراليوم السابع وقيادات الجريدة في حفل الافطار

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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