شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لا تراجع عن تعيين إيهاب جلال مدربا للمنتخب وتحديد جهازه بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أنه لا تراجع عن تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر، وهو قرار مجلس الإدارة، خاصة أن جلال أنهى ارتباطه مع بيراميدز وخلال أيام سيكون هناك جلسة مع مجلس الادارة للاستقرار على التشكيل الجديد لجهاز المنتخب.

وقال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: "بنسبة كبيرة الجلسة مع إيهاب جلال ستكون بعد عيد الفطر المبارك في ظل ضيق الوقت قبل العيد لإنهاء الاتفاق معه وتحديد أعضاء الجهاز المعاون له في تدريب الفراعنة".

وأضاف أن جمال علام كام مشرفا على المنتخب الأول وقت وجود كارلوس كيروش، المدير الفني السابق للمنتخب، ولكن بالنسبة للفترة القادمة لم يتحدد الموقف حتى الآن هوية من سيتولى الإشراف على المنتخب الأول.

وفيما يخص الحكام الأجانب الذين طلب الأهلي استقدامهم لإدارة مبارياته في الدوري، أكد أنه تم الرد على النادي الأهلي؛ لأن الأهلي طلب حكام من 5 دول وراسلناهم، وأبلغونا أنه من الصعب استقدام حكام؛ لأنهم في المراحل النهائية من الدوريات ببلدانهم وأخطرنا الأهلي بذلك.

وأوضح أن مباراتي الأهلي ضد طلائع الجيش وسيراميكا، وفرنا لهما بدائل من دول أخرى، ولو احتاج مبارياته القادمة من الدول الخمس المحددة سنحاول توفيرها.