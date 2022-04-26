20 لاعبا في قائمة فريق البنك الأهلي لمواجهة إيسترن كومباني

القاهرة - سامية سيد -

اختار خالد جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة إيسترن كومباني ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها اليوم الثلاثاء ويستضيفها استاد بتروسبورت في التاسعة والنصف مساء، وجاءت القائمة على النحو التالي:

محمود الزنفلي - أحمد صبحي - أمير مدحت - محمد دبش - أحمد ياسين - أسامة إبراهيم - عاصم صلاح - إسحاق يعقوبو - محمود سيد - محمد لعبة - معروف يوسف - محمد حامد - أحمد ياسر - محمد هلال - موسي دياوارا - محمد بسيوني - كريم بامبو - فادي فريد - أسامة فيصل - ناصر منسي.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية لاتحاد الكرة، حكام المباريات الثلاث، المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة عشرة ببطولة الدوري الممتاز.

وجاءت اختيارات الحكام كالتالي:

المقاولون العرب أمام الاتحاد السكندري.. طارق مجدي حكم ساحة، خالد حسين حكم مساعد أول، وممدوح مصطفى حكم مساعد ثان، محمد إبراهيم الدسوقي حكم رابع، هشام القاضي حكم فيديو، أحمد حمدي حكم مساعد فيديو.

البنك الأهلي أمام إيسترن كومباني .. صبحي العمراوي حكم ساحة، والمساعدان أحمد الكلاوي وكريم يوسف، الحكم الرابع مبروك نبيل، حكم فيديو مصطفى عثمان، ومساعد حكم فيديو محمد عبد الحافظ.

الإسماعيلي وإنبي.. حكم الساحة محمود ناجي، والمساعدان محمد الزنيري وصلاح محمد عفيفي، والحكم الرابع أحمد ناجي، وحكم فيديو محمود الدسوقي، وحكم مساعد فيديو أحمد حامد فهيم.