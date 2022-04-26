شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26/ 4/ 2022 في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، 3 مباريات فى الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز، تجمع الإسماعيلى مع إنبى، والبنك الأهلى وإيسترن كومبانى، وأخيرا المقاولون العرب مع الاتحاد السكندرى.

موعد مباراة الإسماعيلى وإنبى

فى المباراة الأولى يستقبل نادى الإسماعيلى فريق إنبى باستاد الإسماعيلية، في مباراة يدخلها بمعنويات مختلفة، حيث حقق الدراويش فوزا مهما على إيسترن كومبانى بهدفين نظيفين في الجولة الماضية، فيما تعادل إنبى مع طلائع الجيش بهدف لمثله في نفس الجولة.

ويسعى حمد إبراهيم، المدير الفني لنادى الإسماعيلى، لاستغلال الحالة المعنوية الكبيرة لدى اللاعبين فى مواصلة الانتصارات والوصول للفوز الثالث هذا الموسم، وتحقيق الثلاث نقاط للتقدم خطوة فى جدول الترتيب، والابتعاد عن المراكز المتأخرة التي لا تليق بتاريخ الدراويش.

ويحتل الإسماعيلى المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة جمعها من 14 مباراة ويتبقى له مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 5 مواجهات وخسر 7 لقاءات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلوا 17 هدفا.

وفى المقابل، يأمل حلمى طولان فى استعادة الانتصارات والعودة بالثلاث نقاط من الإسماعيلية أو نقطة التعادل على أقل تقدير، من أجل تحسين وضعية الفريق في جدول الدورى، حيث يحتل إنبى المركز الثانى عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 16 نقطة جمعها من 14 مباراة ويتبقى له مباراة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 13 هدفا واستقبلوا 17 هدفا.

موعد مباراة البنك الأهلى وإيسترن كومبانى

وفى المباراة الثانية، يستضيف نادى البنك الأهلى فريق إيسترن كومبانى، فى مواجهة قوية خاصة بعدما تعادل البنك الأهلى مع الاتحاد السكندرى بهدف لمثله بالجولة الأخيرة، فيما سقط إيسترن كومبانى أمام الإسماعيلى بهدفين نظيفين في نفس الجولة.

وطالب خالد جلال، المدير الفني للبنك الأهلى، لاعبيه بضرورة استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق في آخر جولتين بعدما تعادل مع فاركو والاتحاد، مشددا على ضرورة استغلال كل الفرص وإنهاء المباراة مبكرا ومنع لاعبى إيسترن من الوصول لمرماه.

ويحتل البنك الأهلى المركز الثامن برصيد 19 نقطة جمعها من 14 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلوا 14 هدفا.

وفى المقابل، استغل علاء عبد العال، المدير الفني لنادى إيسترن كومبانى، الفترة الحالية في تجهيز اللاعبين نفسياً بعد الخسارة من الدراويش، وطالبهم بضرورة تحقيق الفوز والثلاث نقاط للهروب من مؤخرة الجدول، حيث يحتل إيسترن كومبانى المركز الثامن عشر والأخير برصيد 10 نقاط جمعها من 14 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 4 لقاءات وخسر 8 مواجهات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلوا 25 هدفا.

ويتسلح علاء عبد العال بكل لاعبيه، حيث لا يعانى الفريق من أي غيابات في صفوفه، واطمئن على اللاعبين في ودية السكة الحديد التي حقق الفريق الفوز بها استعدادا لمواجهة البنك.

موعد مباراة المقاولون العرب والاتحاد السكندرى

وفى ثالث المباريات، يلتقى فريق المقاولون العرب مع الاتحاد السكندرى على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى مباراة تحت شعار لا بديل عن الثلاث نقاط، حيث يدخل المقاولون العرب اللقاء بعد الهزيمة من فاركو بهدف نظيف في الجولة الماضية، فيما سقط الاتحاد السكندرى أمام الزمالك بهدفين نظيفين.

وحذر محمد عودة، المدير الفني للمقاولون العرب، لاعبى الفريق من الصحوة المرتقبة لفريق الاتحاد السكندري، مشدداً على أهمية الفوز فى مباراة الاتحاد لتحسين وضع الفريق فى جدول مسابقة الدوري العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة جمعها من 15 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 مواجهات، سجل لاعبوه 13 هدفا واستقبلوا 19 هدفا.

وفى المقابل، عقد عماد النحاس، المدير الفني للاتحاد السكندرى، محاضرة مع لاعبيه شرح فيها خطة اللعب لعبور المقاولون، وطالب لاعبيه بضرورة التركيز أمام المقاولون، محذرهم من إهدار الفرص أمام المرمى، مشددا عليهم بضرورة استغلالها بالشكل الأمثل حتى يتمكن الفريق السكندرى من حصد الثلاث نقاط التي تعزز موقفه في جدول ترتيب الدورى العام.

ويبحث عماد النحاس عن انطلاقته والظفر بأول ثلاث نقاط، حيث يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة جمعها من 15 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 6 مواجهات، سجل لاعبوه 18 هدفا واستقبلوا 24 هدفا.