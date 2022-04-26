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كواليس أول تدريب لبيراميدز تحت قيادة تاكيس جونياس.. صور

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القاهرة - سامية سيد - قاد اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لنادي بيراميدز، أول تدريباته مساء الإثنين، على رأس القيادة الفنية لفريق الكرة الأول، بعدما أتمت الإدارة اتفاقها مع المدير الفني، لتولي المهمة خلال المرحلة المقبلة.

 

وبدأ الفريق بدون راحة وبعد عودته من الكونغو، تدريباته بملعب الدفاع الجوي، استعدادا لخوض مباراة سيراميكا والمحدد لها مساء الأربعاء في الدوري الممتاز.

 

وقسم المدير الفني وجهازه المعاون، اللاعبين إلى مجموعتين لأداء تدريبات متنوعة في ظل حالة الإرهاق التي يمر بها الفريق بسبب السفر والعودة والإجهاد، وعقد الجهاز جلسة مع اللاعبين، مبديا خلالها سعادته بالعودة مرة أخرى لتدريب الفريق وثقته الكبيرة في المجموعة الحالية التي يرى قدرتها على مواصلة المنافسة على لقبي الدوري والكأس خلال الفترة المقبلة.

 

وطالب المدير، اللاعبين بضرورة نسيان الفترة الأخيرة والتركيز فيما هو قادم لأهمية تحقيق الانتصارات في المرحلة المقبلة ومواصلة المنافسة، مشددا على أن الانتصارات تعطي اللاعبين الثقة في أنفسهم.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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