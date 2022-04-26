شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض يقضى فترة معايشة تدريبية فى هولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وائل رياض، نجم الأهلي سابقا، إنه يستعد لقضاء فترة معايشة مع بعض الفرق الهولندية، موضحا أن يجهز أوراقا للسفر إلى هولندا.

وأضاف رياض، في تصريحات تليفزيونية: "بإذن الله بدأت أحضر أوراقي وتأشيرة السفر لهولندا لعمل معايشة مع أحد فريقي (PSV أيندهوڤن أو فينورد) في فترة بداية الموسم، وإن كنت أميل إلى PSV، نظراً لوجود ڤان نيستلروي مديرا فنيا للفريق".

وفي سياق متصل أكد وائل رياض، قدرته على قيادة المنتخب الأولمبي المصري، مشددا على امتلاكه للخبرات التدريبية التي تؤهله لذلك.

وتابع: "لماذا لا أقود تدريب المنتخب الأولمبي، لدي خبرات وعملت مع مدربين كبار، وأمتلك الخبرات اللازمة لأكون في هذا المنصب".

واستطرد: "في مصر لا نمنح الفرصة بجرأة للمدربين الشباب رغم امتلاكنا العديد من الكوادر".

واختتم حديثه قائلا: "الفترة المقبلة سأتجه للتدريب كمدير فني أول، ولكني أنتظر الحصول على فرصة مناسبة".

وكان نجم الأهلي سابقا قد أكد أن بيرسي تاو، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الأهلي، يحتاج جلسات نفسية، قائلا: "نصيحتي للاعبي الأهلي أن يكون هناك توازن ضد الرجاء على المستوى الدفاعي، لا بد من عدم المبالغة في الدفاع وفي الوقت ذاته عدم الاندفاع الهجومي".

وأضاف وائل رياض: "لا بد من أن يخوض الأهلي المباراة بثلاثة مدافعين من البداية وعدم المجازفة وإذا كان معلول جاهزا بنسبة كاملة لا بد من بدء المباراة به".

وتابع: "فلافيو كان يتألق في التدريبات رغم بدايته الضعيفة مع الأهلي وكان في المران قويا فقط احتاج إلى وقت لكن بيرسي تاو لم يصنع الفارق مع الأهلي، وفنيا من الواضح أن اللاعب ليس أعلى من اللاعبين المصريين هو لاعب جيد ولا بد من استمراره في الملعب، ولكن يحتاج لجلسات نفسية ليكون أفضل ذهنيا هناك بعض الرعونة منه في بعض المباريات والجلسات النفسية معه ستنهي على أزماته".