شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المصري تصل مطار القاهرة بعد وداع الكونفدرالية من ربع النهائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة النادي المصري إلى مطار القاهرة الدولى، قادمة من مدينة الدار البيضاء المغربية، بعد خوضها مباراة إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام فريق نهضة بركان المغربي.

ويعمل مسئولو النادى المصرى على تجهيز ملف كامل بكافة التجاوزات التى تعرض لها الفريق البورسعيدي فى ربع النهائي أمام نهضة بركان المغربي، سواء فى مباراة الذهاب أو الإياب، لتقديم شكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، وذلك بعدما ودع المصري البطولة من ربع النهائي.

ويجهز مسؤولو المصرى ملفا بكافة التجاوزات التحكيمية التى تعرض لها الفريق فى مباراة الذهاب بطرد لاعبين، وفى مباراة العودة بسبب الوقت الضائع والقرارات العكسية لحكم المباراة.

كما يعمل مسؤولو المصري على تجهيز ملف آخر بتجاوزات جماهير نهضة بركان خلال المباراة بعد الاستخدام المفرط لليزر، وكذلك ما تعرض له المصري قبل اللقاء بعد اختيار ملعب تدريب سيئ لاستضافة مران المصري، حيث تم قطع الأضواء عن الملعب قبل خوض الفريق البورسعيدي لمرانه ليؤدي المصري تدريباته في الظلام في اليوم الأول بمعسكره بالمغرب.

وأغلق النادي المصري صفحة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد وداع البطولة من الدور ربع النهائي على يد نهضة بركان المغربي، حيث فاز المصري فى ذهاب هذا الدور بنتيجة 2/1 بالإسكندرية، قبل أن يخسر فى مدينة بركان المغربية بهدف نظيف، ليتأهل الفريق المغربي لنصف النهائي بنتيجة المباراتين 2/2، بفارق الهدف الذى أحرزه خارج أرضه.