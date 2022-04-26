شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: تغلبنا على الضغوط وحافظنا على المربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعرب أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول لنادى سموحة، عن سعادته بالفوز على المقاصة والحصول على ثلاث نقاط غالية.

وقال سامى، فى تصريحات صخفية: "تعرضنا لضغوط صعبة هزيمتين متتاليتين أمام فيوتشر والجونة، بالإضافة إلى فترة توقف أكثر من 10 أيام وإصابة أكثر من لاعب من العناصر الأساسية، ولكننا تغلبنا على كل الظروف، وكان لا بد من الفوز للحفاظ على المربع الذهبى".

وأوضح أحمد سامى أنه غير قلق على فريق سموحة سواء أكان موجودا أم رحل، وأن سموحة يمتلك فريقا قادرا على الاستمرار، وذلك لأن متوسط أعمار الفريق صغير.

وكشف سامى عن جلسة ستجمعه مع وليد عرفات لبحث عدد من الأمور ستكون بعدها الكلمة الأخيرة مؤكدا أنه فى حال تقرير الرحيل سيعلن بكل هدوء عن أسبابه، ولكنه عاد وقال مستمر مع الفريق حتى إشعار آخر.