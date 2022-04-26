اتحاد الكرة يكشف موعد الإعلان عن جدول مباريات الدوري وكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتم الإعلان عن جدول مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي، والنسخة الماضية من بطولة كأس مصر.

وقال عامر حسين، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2": "ما كان يؤخر الإعلان عن مواعيد المباريات المتبقية للدوري وتحديد المؤجلات هو أن الإتحاد الإفريقي حدَّد الفترة من 22 إلى 29 مايو لإقامة المباراتين النهائيتين لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، دون تحديد يوم بعينه".

وأضاف: "انتظرت الاتحاد الإفريقي لإعلان اليوم بالتحديد من أجل تحديد مواعيد مباريات الدوري، وبالتالي سيتم الإعلان اليوم الثلاثاء عن مواعيد المباريات المتبقية مع وضع عدة احتمالات للأهلي وفقا لموقفه من التأهل إلى المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا".

وواصل: "سنعلن اليوم الثلاثاء بشكل مبدئي عن جدول مباريات الدوري حتى شهر يونيو المقبل بمؤجلات الأهلي والمصري وبيراميدز".

وأكمل: "البعض يظن أن الأمور سهلة، لكن هذا الموسم صعب للغاية خاصة بعد إقامة البطولة العربية، وستكون هناك أيضا أجندة دولية لمدة 14 يوما في شهر يونيو المقبل لمشاركة منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا".

وأكد: "اتفقنا مع الأندية على لعب بطولتي كأس مصر الموسم الماضي والحالي في هذا الموسم بجانب كأس الرابطة".

وأتم عامر حسين قائلا: "سيتم استكمال النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، وسنعلن اليوم الثلاثاء مواعيد المباريات من بينها لقاء الأهلي وبيراميدز، ولا أستطيع الإعلان عن موعدها إلا بعد المراجعة النهائية".

وكان وضع النسخة الماضية من بطولة كأس مصر 2020/2021 معلقًا منذ توقف المسابقة يوم 25 سبتمبر الماضي عند الدور ربع النهائي.

يُذكر أن الزمالك تأهل إلى نصف النهائي ليضرب موعدا أمام أسوان، فيما وصل الأهلي إلى ربع النهائي أمام بيراميدز، وينتظر بتروجيت الفريق الفائز من تلك المباراة لمواجهته في المربع الذهبي.