اتحاد الكرة: قمنا بالرد على الأهلي.. ولم يصلنا رد بشأن مباراة مصر والسنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد وليد العطار المدير التنفيذي باتحاد الكرة، أنه لم يصل للاتحاد رد رسمي بشأن الشكوى المقدمة بشأن مباراة مصر والسنغال، مشيراً إلى أن الاتحاد رد على النادي الأهلي بشأن الحكام الأجانب.

وقال العطار في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس ١": "لا يوجد أمور تحتاج لتهدئة، وقرار مجلس الإدارة هو أن يوقع عقد مع اتحاد الكرة بشأن تدريب منتخب مصر".

وأضاف: "أعتقد أن إيهاب جلال استقر على الجهاز الفني للمنتخب، ولكن يجب أن نعقد جلسة أولاً، وكل الأمور واردة بشأن المدير الفني لاتحاد الكرة وقد يكون مصري أو أجنبي".

وشدد العطار: "لم تصلنا أي ردود بشأن الشكوى التي تقدمنا بها بشأن مباراة مصر والسنغال".

واختتم: "قمنا بالرد على الأهلي بشأن الحكام الأجانب، وقمنا بالتواصل مع لجان الحكام في الخمس دوريات الكبرى ولكنهم قالوا انهم في فترة صعبة بالدوريات ولا يمكنهم ارسال حكام في الفترة الحالية، ولا يوجد عدد معين من المباريات التي يمكن استقدام فيها حكام اجانب ولكن الأمر يعود لموافقة مجلس إدارة الاتحاد".